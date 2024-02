Nella 25ª giornata di Serie A, la Fiorentina prova ad uscire dal momento no sfidando l’Empoli. La gara si sblocca al 29’ grazie alla rete di Beltran. Nella ripresa pareggia Niang. Termina 1-1 al Castellani.

Altra sfida quella tra Udinese e Cagliari, con i friulani che gestiscono bene il primo tempo e passano in vantaggio con Zemura. Dall’altra parte invece al primo affondo Augello ha trovato in area la testa di Gaetano. Finisce in pareggio tra Udinese e Cagliari.