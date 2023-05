Il Napoli campione d’Italia sfida la Fiorentina. É festa al Maradona gli azzurri continuano a macinare punti in Serie A. Nel primo tempo Jovic impegna più volte Gollini in avvio, dall’altra parte si rende pericoloso Di Lorenzo. Nella ripresa al 74’ arriva la rete di Osimhen su rigore. Lo stadio di Napoli è una bolgia e si prepara alla grande festa con gli azzurri. I ragazzi vincono ancora, stavolta contro i Viola per 1-0.