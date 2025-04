Nell’ultimo match del giorno di Pasqua del trentatreesimo turno di Serie A, si sono sfidate Milan e Atalanta. I rossoneri avevano probabilmente l’ultima chance di rientrare in corsa per la Champions League. Gli atalantini invece con tre punti si sarebbero assicurati la qualificazione alla massima competizione.

Dopo un match non particolarmente emozionante, la squadra di Gasperini è riuscita a portare a casa la vittoria grazie a una fantastica giocata di squadra chiusa dal colpo di testa vincente di Ederson.