Serie A, Juventus-Napoli 0-1. Decide nel recupero Raspadori

Il big match della 31ª giornata di Serie A è quello tra Juventus e Napoli. In avvio ci provano Cuadrado e Milik, gli azzurri sono spenti rispetto al solito e non c’entrano lo specchio della porta. Nella ripresa occasione per Kvaratskhelia. All’ 83’ la sblocca Di Maria, il direttore di gara viene richiamato al VAR. Viene valutato irregolare il contatto in scivolata di Milik su Lobotka. Si riparte con lo 0-0. Nei minuti di recupero arriva il gol del Napoli: cross di Elmas dalla destra per Raspadori che, tutto solo in area, colpisce al volo col mancino e trafigge Szczesny. Finisce 0-1 lo scontro tra Juventus e Napoli.