Serie A, Inter-Lecce 2-0. Mkhitaryan e Lautaro regolano i giallorossi: nerazzurri al secondo posto

Terminata la sfida di San Siro tra Inter e Lecce valida per la 25 esima giornata di Serie A. I nerazzurri si impongono sui salentini col punteggio di 2-0 dopo una partita dominata nel gioco e nelle occasioni. Nel primo tempo ci pensa Mkhitaryan, preferito a Brozovic, a sbloccare la sfida: sterzata di Barella in area che offre un rigore in movimento all’armeno che la piazza sotto l’incrocio. Nella seconda frazione la squadra di Inzaghi trova il raddoppio col suo capitano: al 52′ Dumfries offre un rasoterra a Lautaro che trafigge Falcone. L’Inter raggiunge così la seconda posizione in classifica con 50 punti.