Serie A, il Torino passa con il Verona: decide Pobega. Pareggio tra Sampdoria e Venezia

Finiscono le partite delle 18 della 18esima giornata di Serie A. Il Torino batte il Verona di Juric, ex di turno, per 1-0. Decisiva la rete di Pobega al 26′ a seguito di un calcio di punizione al limite dell’area. Al 25′ da segnalare l’espulsone di Magnani per chiara occasione da gol nei confronti di Sanabria.

Finisce in parità l’altra gara tra Sampdoria e Venezia. Al 1′ è Gabbiadini (4 gol nelle ultime 4 partite) a sbloccare l’incontro al termine di un’azione stupenda che porta l’attaccante in area a colpire di prima intenzione e trafiggere Romero. Il pareggio arriva all’87’ grazie a Thomas Henry che con un destro a giro fa un eurogol.