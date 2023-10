Nella 7ª giornata di Serie A si sfidano Sassuolo-Monza e Torino-Verona. Al Mapei Laurienté subito vicino al gol, dall’altra parte occasione per Ciurria. Il match si sblocca al 66’ grazie al gol di Colombo. L’attaccante trova anche il raddoppio in contropiede, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Monza vince 0-1.

All’Olimpico di Torino partita di tutt’altro aspetto. Poche le occasioni da entrambe le parti. Alla mezz’ora Juric perde Sazonov per infortunio. Termina in pareggio tra Torino e Verona.