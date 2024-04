La Lazio batte per 0-1 il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. A decidere la sfida è uno degli uomini più discussi in casa biancoceleste: Luis Alberto, che nei giorni scorsi aveva annunciato di non voler più far parte del progetto Lazio il prossimo anno. La squadra di Tudor sale così a 52 punti in attesa delle altre gare. Il Genoa resta fermo a quota 39.