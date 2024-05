La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di questo campionato. Per Empoli-Roma è stato scelto Davide Massa di Imperia, con lui i guardalinee Tegono e Rossi. Il quarto uomo Rapuano e gli arbitri Var Aureliano e Abisso.

Nomi importanti per una delle due gare più delicate del turno visto che con grande probabilità sarà proprio il risultato finale del “Castellani” a decretare la terza retrocessa in Serie B.