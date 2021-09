Serie A, Bologna-Genoa 2-2. Criscito trova il pareggio negli ultimi minuti

Finisce il primo match infrasettimanale del quinto turno di Serie A tra Bologna e Genoa. Partita bloccata fin dal primo minuto, con il Grifone più in gara nella prima parte della gara. Le uniche vere occasioni capitano però sui piedi di Arnautovic e Orsolini rispettivamente su punizione il primo e un tiro dal limite del secondo. Nel secondo tempo la musica cambia ed entrambe le squadre si aprono. Al 49′ si sblocca il match: sugli sviluppi di un calcio di punizione si crea una mischia in area dove sbuca Hickey che con un bel sinistro infila Sirigu. Passano poco più di 6 minuti e arriva il pareggio della squadra ospite: Criscito recupera palla sulla trequarti e mette un cross perfetto sulla testa di Destro che mette alle spalle di Skorupski. Mihajlovic opera alcuni cambi per centrare i tre punti e all’85’ passa con il rigore trasformato da Marko Arnautovic. La sfida però non finisce qui perché all’87’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Genoa per un fallo sciocco di Bonifazi su Kallon. Criscito dal dischetto è una sentenza.