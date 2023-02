Serie A, Atalanta-Lecce 1-2. Colpaccio giallorosso, Ceesay e Blin stendono Gasperini

Nel lunc match della 23esima di Campionato, il Lecce di mister Baroni stende la Dea di Gasperini. Salto in avanti dei salentini in classifica, che allontanano le zone calde, grazie ai gol di Ceesay e Blin, uno per tempo. I nerazzurri ci provano, trovando il gol nel finale con Hojlund, che sale a quota sei gol. Falcone nega il gol in più occasioni, rallentando quindi l’Atalanta, dando alla Roma la possibilità di allungare in classifica sui bergamaschi. Attualmente, gli uomini di Gasperini sono a pari punti con la squadra di Mourinho, quarti a quota 41 punti, in attesa della partita odierna della squadra capitolina con il Verona e dello scontro diretto del prossimo turno di Serie A, per alimentare una corsa Champions League sempre più ricca di colpi di scena.