Serie A, anticipi e posticipi fino alla 33ª giornata. Derby il 6 aprile

La Lega Serie A ha ufficializzato le date delle 31′, 32′ e 33′ giornate tramite i propri canali social. La Roma andrà a sfidare rispettivamente: Lazio, Udinese e Bologna, intervallate però dal doppio impegno di Europa League contro il Milan. Per quest’ultima ragione infatti i giallorossi avevano richiesto l’anticipazione del derby e la posticipazione dello scontro Champions contro i rossoblù.

Richieste che sono state accettate; i giallorossi affronteranno i cugini biancocelesti sabato 6 aprile alle 18 e la squadra di Motta lunedì 22 aprile alle 18:30. Tutto questo per garantire lo stesso numero di giorni alle due squadre coinvolte di preparare il derby europeo. Poiché i rossoneri non avrebbero potuto giocare Milan-Lecce (anticipata al 6 aprile) di domenica per la concomitanza della maratona di Milano in programma quel weekend.

📌👀 Occhi sulle prossime giornate! pic.twitter.com/5GwAy6UTxc — Lega Serie A (@SerieA) March 20, 2024