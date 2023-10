La Repubblica (P. Torri) – Ritorno al passato. Produzione Friedkin and Friedkin. Regia José Mourinho. Protagonisti Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Cinema Olimpico esaurito. Oscar per gli effetti speciali ai tifosi romanisti. È il film sintetico della Roma vista in campo contro il Frosinone.

È andata bene, seconda vittoria in campionato, bassifondi della classifica allontanati, seconda gara stagionale, conclusa senza gol al passivo, ambizioni europee rispolverate almeno un po’ a patto che la Roma continui a giocare con la consapevolezza di se stessa contro il Frosinone come filosofia e a grandi linee, si è rivista la squadra delle due precedenti stagioni mourinhane. Nessuna velleità di voler fare la partita, pallone lasciato più spesso agli avversari rispetto alle prime di campionato.