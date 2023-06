Il Messaggero (G. Mustica) – Ci sarà anche Roberto Mancini questa sera al Del Conero di Ancona (ore 20 diretta su Dazn e sul sito della Figc) per la finale scudetto Under 17 tra Roma e Inter. Il ct della Nazionale parlerà in conferenza stampa all’intervallo insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e al vicepresidente del settore giovanile e scolastico Vito Tisci: insieme faranno un quadro di fine stagione.

Ma oltre questo c’è un tricolore da prendersi con la Roma che cerca, dopo aver eliminato il Milan in semifinale, il quarto trionfo nell’ultimo decennio: si gioca per la storia. La truppa allenata da Marco Ciaralli (in giallorosso dal 2014 e che in questa stagione ha perso solo una volta a novembre) si affida al 2006, già messo dal Mancio sotto la lente d’ingrandimento, Mattia Mannini: un elemento che sulla trequarti riesce a fare la differenza e che siè guadagnato anche la convocazione per uno stage. Ma non solo: c’è anche Lovro Golic (2006) che si è allenato sotto lo sguardo attento di José Mourinho: difensore centrale dallo strapotere fisico. Sia Roma che Inter hanno vinto questo scudetto 8 volte: in palio c’è anche la vetta solitaria.