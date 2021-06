Scelti i rigoristi. Acerbi per Chiellini

Corriere della Sera – Il dubbio è uno solo: Verratti o Locatelli. Mancini deve scegliere tra il migliore in campo contro il Galles e il migliore in campo con la Svizzera. Il centrocampista del Paris Saint Germain, rimasto fuori 40 giorni per un infortunio al ginocchio destro, sembra favorito ma servirà l’allenamento di questa mattina a Coverciano per risolvere il dilemma del c.t.

Per il resto formazione scontata. Sulle fasce le frecce Di Lorenzo e Spinazzola, al centro, al fianco di Bonucci, Acerbi ha vinto il ballottaggio con Bastoni per sostituire Chiellini, che tornerà negli eventuali quarti di finale. A centrocampo sono sicuri del posto l’insostituibile Jorginho e Barella. Il tridente sarà quello delle prime due partite: Berardi, Immobile e Insigne. Scelti anche i rigoristi: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci.