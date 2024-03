Sassuolo, Ballardini: “Per mettere più in difficoltà la Roma dovevamo essere più aggressivi. Dovevamo gestire meglio la palla”

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine della partita dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Aveva chiesto compattezza e verticalità. Vi punisce una giocata di un campione. Un parere sulla prestazione?

Abbiamo fatto una buonissima partita tenendo bene il campo. Dobbiamo essere più bravi nel tenere palla con più coraggio. Potevamo metterli ancor più in difficoltà. In certi momenti non siamo stati aggressivi subendo un po’ la Roma. Questo non deve succedere perché loro hanno qualità e personalità e ti possono far gol in tutti i modi.