Sarri: “Il derby è particolare. Stiamo facendo bene, ci giochiamo le nostre carte”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine del derby contro la Roma. Queste le parole rilasciate:

L’abbraccio con Martusciello?

Il derby è una partita molto particolare. Siamo in un ambiente in cui ti accorgi che non è una partita normale e poi dà soddisfazione a tutto il popolo laziale.

La Lazio non vinceva andata e ritorno dalla stagione 2011/12, è una grande stagione?

Per ora stiamo facendo bene, c’è ancora due mesi e mezzo da giocare e continuare su questo livello per giocarci le nostre carte fino alla fine.

Lei sta entrando nella storia della Lazio?

Come Maestrelli avete vinto due derby senza subire gol. Paragonarsi a Maestrelli è un poco eccessivo, voglio entrare nel cuore dei laziali continuando a fare risultato, ma il paragone per ora non ci sta.

Ha visto qualche fantasma dei cali di attenzione dopo il gol annullato alla Roma? Zaccagni e Casale sono da Nazionale?

Sono due giocatori forti, ma se non li convocano sono anche contento sinceramente. Sono due ragazzi che hanno fatto dal 4 gennaio a oggi giocando ogni 3/4 giorni e se possono staccare qualche giorno, tornando ad allenarsi perché in due mesi e mezzo, allenamenti veri se non quelli individuali non li abbiamo fatti, perciò gli farà bene.

Alessio Romagnoli è stato convocato e ha continuità, è una sua soddisfazione?

Non penso perché lui è nato per giocare nel mio gioco, ha un inserimento velocissimo a differenza di tanti giocatori che ho avuto in passato. È un ragazzo tatticamente molto evoluto, poi riesce ad essere applicato con continuità e se gioca così ne ha tratto giovamento. Non l’ho migliorato io, ma gioca con le sue caratteristiche.