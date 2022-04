Sampdoria, Giampaolo cerca il sigillo numero 100 in Serie A

La Gazzetta dello Sport – Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo va in cerca del successo numero 100 da allenatore in Serie A, in un momento-chiave per la stagione blucerchiata: “Ricordo che qui alla Sampdoria, un anno mi diedero una maglietta con il numero 100, che erano appunto le mie panchine qui a Genova. Spero ora di poter festeggiare la centesima vittoria in A il prima possibile. Non per me, bensì per l’importanza che questo traguardo avrebbe per la Sampdoria. Tuttavia, la Roma negli ultimi mesi è cresciuta moltissimo“. Per i blucerchiati, un dubbio in mediana: Ekdal non è al meglio, al suo posto sono in ballottaggio Rincon e Vieira.