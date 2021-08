Salernitana-Roma, i convocati di Castori: non ci sono Veseli e Djuric

Terminata la rifinitura in vista della gara di domani (ore 20:45) contro la Roma, Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico della Salernitana non potrà fare affidamento su Veseli e Djuric, entrambi infortunati. Assente anche Strandberg, espulso nell’esordio negativo (sconfitta 3-2) in campionato contro il Bologna. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Belec, De Matteis, Fiorillo;

Difensori: Aya, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri;

Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Kristoffersen, Iannone, Simy.