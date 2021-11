Sabatini: “Felix è un giocatore di personalità. Roma brava a prenderlo”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato di Felix Afena Gyan ai microfoni dell’Adnkronos. Il dirigente ha speso belle parole per il giovane ragazzo divenuto l’eroe nella sfida con il Genoa, con queste parole: “Felix è un giocatore ‘sfacciato’ di grande personalità con qualità assolute. Sa di avere talento e lo vuole mettere in mostra, può arrivare a grandissimi livelli. Se Mourinho lo ha buttato nella mischia a 18 anni vuole dire che vale. Mou è la garanzia migliore sulle qualità di questo ragazzo” Prosegue poi: “Era seguito da diverse squadre di Serie A ed è stata brava la Roma a prenderlo“.