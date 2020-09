Ryan Friedkin vicepresidente, toccherà a lui guidare il club

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – La conferma di Dan Friedkin come presidente, quella di Guido Fienga come amministratore delegato e la nomina di Ryan Friedkin come vicepresidente: queste le novità dal consiglio d’amministrazione della nuova Roma, tenutosi ieri pomeriggio nella sede dell’Eur. Tutte le altre cariche erano note da settimane, mentre quella di Ryan Friedkin non era ancora stata confermata. A borsa chiusa è arrivato il comunicato che ha messo tutto nero su bianco: sarà il trentenne che, a nome della famiglia, lavorerà in società a pieno regime e sarà a Roma in pianta stabile. Accanto a lui due uomini di fiducia di Friedkin: Marc Watts ed Eric Williamson, che oltre a Fienga compongono il nuovo comitato esecutivo. Nove i membri del CdA: oltre alle persone del comitato, anche Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra (unica reduce, con Fienga, della Roma di Pallotta), Mirella Pellegrini e Ines Gandini.