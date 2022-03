Rui Patricio sulle tracce di Alisson: 11 clean sheet in Serie A

Uno dei punti fermi e dei baluardi di questa stagione della Roma è Rui Patricio. Tante luci e pochissime ombre per il portiere portoghese che, in Serie A, ha portato a casa 11 clean sheet. Meglio di lui in campionato soltanto Handanovic con 12. Non è finita qui. Il numero uno romanista è sulle tracce di un altro grandissimo portiere della storia della Roma: Alisson. E’ il brasiliano, infatti, l’ultimo estremo difensore a tenere la porta inviolata per più partite: ben 17 nella stagione 2017/2018. Lo riporta il Twitter OptaPaolo.

