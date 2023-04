Rüdiger riabbraccia Totti: “Leggenda. C’è solo un capitano” – FOTO

Non solo Karim Benzema. Francesco Totti si è ritrovato con un altro ex giallorosso come Antonio Rudiger. Il difensore, in forza al Real Madrid, ha riabbracciato il Capitano in visita al centro sportivo dei Blancos. Il tutto è stato immortalato attraverso una immagine poi condivisa su Twitter dal tedesco accompagnata dalla didascalia: “Leggenda Totti. C’è solo un capitano“.