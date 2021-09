Rudi Garcia: “Devi avvertire che dove vai puoi fare qualcosa di bello, come quando sono andato alla Roma”

Rudi Garcia, sulla panchina della Roma dal 2013 al 2016, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando delle offerte ricevute -e rifiutate- in estate. Il tecnico francese ha nominato anche il suo passato in giallorosso e la Serie A. Queste le sue parole:

“Ho il lusso di avere un po’ di tempo per me e per miei affari, per la mia famiglia. Cose che spesso non capitano agli allenatori. Ho rifiutato alcune proposte in quest’estate, soprattutto quelle molto economiche ma da club che non giocano la Champions League. Ho anche rifiutato una proposta da chi gioca la Champions ma il progetto lo devi sentire, avvertire l’intuizione che dove vai puoi fare qualcosa di bello, come quando sono andato alla Roma. Mi sarebbe piaciuto competere in una Serie A senza padrone con la mia Roma? Sì, siamo stati veramente vicini il primo anno. In Italia ci sono tante squadre forti con tanti grandi allenatori. Forse torno, vediamo! L’Italia è nel mio cuore, mi piacerebbe scoprire Inghilterra e Spagna ma anche l’Italia è una possibilità. Seguo e seguirò la Serie A con molta attenzione”.