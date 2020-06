La Roma vuole Zaniolo in Europa League: richiesto l’ok all’Uefa

Dopo l’infortunio di metà gennaio al legamento crociato, la Roma aveva tolto Nicolò Zaniolo dalla lista UEFA, sapendo di non poter contare su di lui per il resto dell’Europa League. La pandemia di Covid-19 però ha cambiato le carte in tavola, posticipando la competizione europea ad agosto, quando il numero 22 sarà ormai a completa disposizione di mister Fonseca e pronto a scendere in campo.

Proprio per questo, stando a quanto riferito da Sky Sport, la società giallorossa sta aspettando di ricevere dal massimo organo del calcio europeo l’ok per reinserire il classe ’99 nella rosa, per averlo a disposizione già agli ottavi contro il Siviglia.