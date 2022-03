Roma-Vitesse, mercoledì alle 14.30 la conferenza stampa di Mourinho

Archiavata la Serie A per la Roma torna prepotente la Conference League. Giovedì sera ci sarà il ritorno degli ottavi di finale contro il Vitesse (1-0 all’andata per i giallorossi) con tanti ragionamenti da fare riguardo la formazione. Qualcosa potrà dire l’allenamento di rifinitura per i giallorossi che si terrà alle ore 11.30 a Trigoria con i classici 15 minuti aperti alla stampa. All’ora di pranzo (14.30), invece, la conferenza stampa di mister Mourinho con un calciatore. Nel pomeriggio è il turno del Vitesse allo Stadio Olimpico: ore 17 la conferenza di Letsch e alle 18 l’allenamento degli olandesi.