Roma-Udinese, i 22 convocati di Fonseca: torna Pedro, c’è anche El Shaarawy

La Roma ha reso nota la lista dei X calciatori convocati dal tecnico Fonseca per affrontare l’Udinese, nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.