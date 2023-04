Roma, tre i nuovi rinnovi. Dopo Cristante arriva la firma di Kumbulla e Boer

Tempo di rinnovi in casa Roma. La società giallorossa ha concluso negli scorsi mesi tre trattative per i prolungamenti degli accordi. Secondo quanto scrive Filippo Biafora sul Il Tempo.it, per il rinnovo di Bryan Cristante si attendeva solo l’ufficialità da parte dei Friedkin, bruciata però dal report sugli agenti sportivi pubblicato dalla Figc. Kumbulla ha prolungato il proprio contratto fino al 2027, con la firma sui documenti apposta lo scorso settembre. Un anno di meno di validità per il terzo accordo rivisto, quello del giovane terzo portiere Pietro Boer: la scadenza è stata portata dal 2024 al 2026.

Ora la priorità di Pinto è trovare un’intesa con Chris Smalling, a cui nelle scorse settimane è stata fatta una nuova offerta al rialzo per arrivare alla firma ed evitare che si liberi a fine stagione a parametro zero.