È partita la vendita dei biglietti per Roma-Torino. La sfida di Serie A è in programma per il 31 ottobre alle ore 20:45. Dalle ore 12:00 di oggi venerdì 11 ottobre si potranno acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per singola transazione. La novità è rappresentata dalla Promo Halloween, che consentirà di acquistare i biglietti a un prezzo vantaggioso.

