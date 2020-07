Roma su Milik, c’è il piano del dopo-Dzeko

Corriere dello Sport (R. Maida) – L’idea sta prendendo forma nella Roma: vendere Dzeko all’Inter e Under al Napoli per poi acquistare Arek Milik. La valutazione che De Laurentiis fa del polacco è di 50 milioni. Ma non è tanto quello il problema, perché con gli scambi e con le plusvalenze si abbattono le distanze economiche. Il vero problema è che l’Inter non ha ancora mosso passi concreti per Dzeko, vecchio pallino di Antonio Conte, e che Milik ha altre due offerte che considera più intriganti: la Juventus e il Tottenham, con l’Atletico Madrid ormai defilato. La Roma comunque è in pista e vuole sfruttare la stima di Gattuso per Under. Con questa operazione, a Trigoria avrebbero diversi motivi per sorridere. In primis si farebbe una sostanziosa plusvalenza con Under, poi si sgraverebbe il bilancio dei 7,5 milioni netti di Dzeko fino al 2022 e in ultimo si inserirebbe in rosa un centravanti più giovane, che si accontererebbe di uno stipendio più basso del bosniaco.