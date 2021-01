Roma, Savorani in scadenza: in dubbio il rinnovo di contratto

Se quello del portiere sarà uno dei temi principali del mercato della Roma, lo è anche quello del preparatore dei portieri. Le prestazioni incostanti e non eccelse di Pau Lopez – e di Antonio Mirante, rientrato in gruppo – fanno salire sul banco degli imputati anche Marco Savorani.

Al preparatore dei portieri della Roma – considerato uno dei migliori in Italia, tanto da vincere due volte il premio come miglior allenatore in A – è infatti imputata la responsabilità del rendimento dei due portieri. Il contratto che lega Savorani alla Roma è in scadenza e la dirigenza starebbe riflettendo se rinnovarlo o meno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.