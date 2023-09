Dopo un inizio di campionato altro che esaltante per la Roma, ci sarà la prima delle due soste per le nazionali previste per questa stagione. A Trigoria riprenderanno gli allenamenti martedì senza però ben 12 uomini che saranno impegnati con i rispettivi Paesi. Resterà nella Capitale però Paulo Dybala ancora alle prese con il recupero dall’affaticamento accusato contro il Verona. Tra quelli che partiranno ben in 5 andranno presso la corte di Luciano Spalletti per rappresentare l’Italia. Nella lista del neo CT troviamo: Cristante, Pellegrini, Bove, Mancini e Spinazzola. Molti dei giocatori impegnati in questa pausa sono arrivati in questa finestra di mercato; infatti N’Dicka ( Costa d’Avorio), Paredes (Argentina) e lo stesso Lukaku (Belgio) sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici. Anche Aouar è stato chiamato per gli impegni di settembre dell’Algeria ma dopo l’infortunio accusato nella partita contro il Milan difficilmente potrà prenderne parte.

Gli altri calciatori che lasceranno il Fulvio Bernardini sono Zalewski (Polonia), Rui Patricio (Portogallo) e Celik (Turchia).