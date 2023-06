L’amore sbocciato tra Mourinho e la Roma è destinato a proseguire. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, ci sarebbe stata una prima apertura di dialoghi per un possibile rinnovo di contratto. Nulla di concreto al momento, ma una semplice prospettiva che è stata oggetto di discussione nei confronti intercorsi con il tecnico portoghese. Nonostante nelle scorse settimane il futuro dello Special One era stato in dubbio viste le continue richieste di dialogo con la società. Poi la permanenza, non ufficiale, del portoghese all’Olimpico dopo Roma-Spezia col video condiviso dalla nostra redazione.