Bruno Pizzul, storico giornalista sportivo e telecronista Rai, ha rilasciato un’intervista a Calciosaudita.it, parlando, tra le altre cose, anche del periodo che stanno passando le romane in campionato. Uno stralcio delle sue parole:

Cosa pensa invece delle romane?

“Tra la Roma e la Lazio ci sono tante differenze, anche nel Dna. La Roma vive dell’entusiasmo popolare, la vera forza della squadra è il tifo. I sostenitori giallorossi sono incredibili, è il loro amore spesso a trascinare i calciatori e a fargli raggiungere risultati che da altre parti non farebbero. In più, la Roma ha José Mourinho, un tecnico bravissimo che sa tirare fuori il meglio dai sui calciatori. La Lazio, invece, ha un pubblico diverso e l’essere partita male non aiuta. La cessione di Milinkovic-Savic, poi, è stata pesante. Mi sembra che la squadra stia pagando molto la sua assenza”.