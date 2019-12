Roma, Petagna si sbilancia

Per il secondo giorno consecutivo la Roma ha celebrato il Natale e l’ha fatto con un cena riservata a calciatori, staff e famiglie. La situazione più delicata sul mercato riguarda Florenzi. Non esiste un problema tra il giocatore e Fonseca, esiste semplicemente una valutazione tecnica dell’allenatore. Difficile dire se l’armonia è stata ritrovata. Se giocasse anche a Firenze, per esempio, Florenzi si potrebbe convincere a rimanere almeno fino al termine della stagione. Durante la pausa, comunque, l’agente Lucci farà il punto della situazione e proprio la Fiorentina sarebbe una meta gradita, più del Cagliari che ha mosso passi concreti per averlo. La Roma, in ogni caso, sta studiando due nuovi ingressi invernale: un terzino destro è la priorità. Il nome più desiderato e costoso è quello di Castagne, un’alternativa considerata è Sabaly del Bordeaux. Il secondo arrivo riguarda il vice Dzeko. I nomi giocano in Italia e sono quelli di Petagna e Pinamonti. L’attaccante della Spal ha parlato dalla cena di Natale: “Di sicuro allenarsi con un campione come Dzeko sarebbe un sogno. Per me è l’attaccante più forte della Serie A. L’altro giorno in campo abbiamo scherzato sul mio rigore“. Una tra le condizioni è che parta Kalinic e da questo punto di vista c’è un cauto ottimismo perché la Fiorentina ha manifestato la voglia di prenderlo. Poi c’è anche un accordo da trovare con la Spal: la Roma punta al prestito con diritto di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.