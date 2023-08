“Siamo già 41.000 in coppa! Pochi posti ancora disponibili. Per sottoscrivere nuovi Abbonamenti Coppe c’è tempo fino alle 16:00 di domani” con questo messaggio sul proprio profilo Twitter, la Roma festeggia un grande traguardo. Oltre 41 mila persone hanno sottoscritto l’Abbonamento Coppe, valido per i gironi di Europa League e gli Ottavi di Coppa Italia. Fino a domani, nel primo pomeriggio, sarà possibile acquistare l’abbonamento. I tifosi giallorossi dimostrano sempre un grande amore per i colori giallorossi e per la squadra di José Mourinho.

