Roma-Napoli, Totti ringrazia per i cori: “Io e te per sempre” – VIDEO

Ritornato all’Olimpico, Luciano Spalletti è stato bersagliato prima dai fischi e poi dai cori dei tifosi dell’Olimpico in virtù dei dissidi avuti con Francesco Totti. Nel secondo tempo si è anche alzato il coro “Totti Totti Totti gol”. Tramite una storia su Instagram, il capitano giallorosso ha ringraziato i tifosi della Roma.

Interrogato ieri in conferenza sul rapporto con Totti, il tecnico toscano non ha lesinato una frecciata: “Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l’ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest’era calcistica. Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è ‘Speriamo de morì tutti dopo’”.