L’ex difensore e capitano del Napoli Ciro Ferrara, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport in vista del big match di stasera tra i partenopei e la Roma. Queste le sue parole:

Roma-Napoli sarà una gara molto bloccata, perché entrambe attraversano un periodo di crisi e hanno l’obiettivo comune di rientrare tra le prime quattro”.

In percentuale come suddivide le responsabilità per il cambiamento sulla panchina del Napoli?

“Equamente in tutti i settori. Adesso ha pagato Garcia perché l’allenatore è la figura più facilmente sostituibile, ma le colpe sono generali. Puntare il dito soltanto contro il tecnico non è mai utile alla risoluzione del problema“.

Gli azzurri devono ancora credere allo scudetto?

“Ormai i punti da recuperare mi sembrano troppi. Essendo campioni in carica, avevo dato loro fiducia a inizio stagione. Adesso il traguardo da raggiungere è qualificarsi alla prossima Champions ed è assolutamente alla portata. In Serie A la favorita è l’Inter, per rosa e motivazioni“.