Roma, monitorato De Zerbi in caso di addio di Mourinho

Nei giorni scorsi si sono susseguite le voci di un possibile addio di José Mourinho dalla panchina della Roma, con molte big europee interessante allo Special One, su tutte il Chelsea. A casua di queste voci, la Roma non si vorrebbe far trovare impreparata e stando a quanto dal quotidiano londinese, The Telegraph, i giallorossi starebbero monitorando Roberto De Zerbi. Il tecnico ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, sta meravigliando in Inghilterra con il suo Brighton e potrebbe essere un nome indiziato per sostituire Mou, se decidesse di partire a fine stagione. La clausola per liberare il tecnico italiano è di circa 15 milioni di euro, ma la concorrenza di Tottenham, Juventus, Milan e Inter potrebbe complicare l’eventuale pista.