Il Tempo (M. Cirulli) – L’Olimpico è pronto ad accogliere la coppia Lukaku-Dybala. La partita di domani sera contro l’Empoli vedrà l’esordio del duo dei sogni formato dall’ex Inter e dalla Joya. Dal momento dell’annuncio del nuovo numero 90 i tifosi giallorossi hanno infatti bramato di vedere in campo i due calciatori con la maglia della Roma.

L’argentino ha sfruttato la sosta delle nazionali per smaltire i problemi muscolari e si appresta così a tornare in campo dal primo minuto per il suo debutto stagionale all’Olimpico a pochi biglietti dal tutto esaurito. Accanto alla Joya– che su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Lukaku, Sanches e Paredes con tanto di commento: “Pronto per quello che verrà” – ci sarà il belga, che porterà nella Capitale la sua esperienza e la finalizzazione, aiutando la manovra offensiva della Roma. Con il Belgio si sono potute apprezzare le sue doti balistiche, che contro l’Estonia hanno fruttato due gol e un assist.

Lo Special One – che tornerà a parlare in conferenza stampa alle 14.30 – potrà inoltre contare su un’infermeria svuotata, tranne per Pellegrini. Il capitano della Roma è infatti ancora alle prese con l’affaticamento al flessore destro accusato in Nazionale e salterà la sfida con l’Empoli. Pienamente recuperati invece Aouar, Renato Sanches e Zalewski, che ieri hanno svolto l’intero allenamento con il resto dei compagni. Buone notizie anche per quanto riguarda la difesa, con Mancini che punta a una maglia da titolare.

L’ex Atalanta, ritornato anzitempo dal ritiro dell’Italia per un affaticamento all’adduttore della coscia destra, ha completato la seduta con il gruppo e in mattinata svolgerà gli ultimi test fisici. Ieri è inoltre arrivata la comunicazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza riguardante il divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti di Torino-Roma, quinta di campionato in programma domenica 24 settembre alle 20.45.