Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Stephan El Shaarawy, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante Monza-Roma per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato un lieve stiramento al polpaccio. Il Faraone proverà a recuperare per la prossima sfida di Serie A in programma il 20 ottobre contro l’Inter.