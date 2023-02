Roma, la squadra in partenza per Cremona. Dybala ed El Shaarawy firmano autografi – VIDEO

Dopo l’allenamento mattutino di oggi svolto al centro sportivo Fulvio Bernardini, la squadra giallorossa è in partenza per Cremona, dove affronterà la Cremonese, domani alle 18.30 allo stadio Giovanni Zini. Come riporta il canale ufficiale Twitter della AS Roma, vediamo il video dove Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala si concedono ai tifosi per qualche autografo, prima di partire dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere la città lombarda.