Roma, il programma dell’estate: previste amichevoli con Benfica, Bayern Monaco ed un’altra big

I Friedkin, Tiago Pinto e José Mourinho pianificano la Roma del futuro. Aspettando il progredire di tutte le situazioni di mercato, si inizia a ragionare sulla preparazione estiva. La volontà di Mourinho di andare negli Stati Uniti, presso l’Ucla, è ostacolata da problemi e logistici. Più probabili quindi che la sede del ritiro della prima Roma dello Special One sia a Trigoria. Gli spostamenti ci saranno comunque, ma non oltreoceano e per brevi periodi. Lassi di tempo in cui la Roma sosterrà delle amichevoli, che saranno subito di alto livello.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, sono previste delle sfide che di amichevole potrebbero avere solo il nome. La prima sarà – per forza di cose – contro il Benfica. Dopodiché ci sarà il test-match con il Bayern Monaco ed anche con un’altra big, il cui nome è però ancora sconosciuto. Con Mourinho la Roma inizia a far sul serio sin da subito.