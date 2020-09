Roma, I Friedkin incontrano la Raggi: summit ieri all’Ambasciata USA

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato la sindaca Virginia Raggi. Finalmente, potremmo aggiungere. L’appuntamento tra i nuovi proprietari della Roma ed il Campidoglio era già stato fissato da qualche settimana per il 29 settembre. Tutto in segreto, ovviamente: discrezione e riservatezza è un binomio vincente per i Friedkin. Come detto, la data dell’incontro era definita, mancava il luogo. Escluso il Campidoglio per evitare occhi indiscreti, hanno optato per l’Ambasciata USA, in via Vittorio Veneto. Il tema Stadio della Roma, ovviamente, è sul tavolo e le parti ne hanno parlato in maniera informale. Questo incontro, però, era conoscitivo: fatte le dovute presentazioni, ci sarà tempo per affrontare i temi più caldi.

