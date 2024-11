Giornata speciale per Paulo Dybala. La Joya spegne 31 candeline. La Roma con un post di auguri, ha voluto celebrare sui social uno dei suoi pupilli:

“Happy birthday, Paulo!”

In questa stagione sono 12 le presenze registrate, 9 in campionato e 3 in Europa League, con due gol segnati.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1857340371358847443

Foto: [Francesco Pecoraro] Via [Getty Images]