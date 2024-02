Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro la Roma. Queste le sue parole:

SLOT IN CONFERENZA STAMPA

La sconfitta più dolorosa contro la Roma?

Forse lo dice perché sono calci di rigore, ma una finale fa più male. Siamo stati vicini alla qualificazione, è vero, ma non è lo stesso peso di una finale.

Avete avuto una buona occasione per il vantaggio…

Abbiamo preso questo pareggio, un gol devo dire straordinario, ma abbiamo fatto la nostra partita, possiamo dirci soddisfatti, peccato per i calci di rigore.

Il gol era evitabile?

Bisogna riconoscere i meriti, un grande giocatore che ha messo la palla all’incrocio. La Roma è forte, anche sugli esterni, i nostri centrocampisti dovevano ripiegare sulle fasce, anche per questo non sono usciti sul tiro.

I calci di rigore è fortuna?

No, si può allenare.

Questa è una sconfitta amara?

Si, non mi piace perdere, e per giunta sempre per mano della stessa squadra. Abbiamo giocato una partita positiva, l’1-1 era un buon risultato in questo stadio.

Battibecco con Karsorp?

No, sono cose di campo, è stato gentile.

La Roma è stata più esperta nel temporeggiare?

La Roma ha grandi calciatori, quello che ha fatto la differenza è stato appunto Pellegrini. Sono orgoglioso di uscire per mano della Roma perché in passato siamo usciti contro le piccole. Se devi essere eliminato meglio che succeda contro una grande squadra, che ha fatto due finali in due anni. Se l’anno scorso la differenza l’aveva fatta Dybala quest’anno l’ha fatta Pellegrini.