Roma Femminile, la gioia dei Friedkin per lo scudetto: “Servirà una bacheca più grande” – FOTO

La storia è stata fatta. La Roma Femminile è campione d’Italia per la prima volta nella storia. Ieri le ragazze di Spugna non hanno fallito il primo dei 4 match point e hanno superato per 2-1 la Fiorentina in un Tre Fontane gremito. Tra i tanti messaggi per congratularsi con le giallorosse, non potevano mancare le parole dei Friedkin: “Le Giallorosse avranno bisogno di una bacheca di trofei più grande. Congratulazioni alla Roma Femminile per aver conquistato il loro primo titolo di Serie A Femminile!”