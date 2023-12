Roma-Fiorentina, succede l’ impensabile. Al quinto minuto di gioco i giallorossi passano in vantaggio grazie alla rete di Lukaku su assist di Paulo Dybala. L’argentino al 23’ è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Si tratta di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Non ancora chiari i tempi di recupero e quanto dovrà restare ai box il numero 21.