Sarebbero vicine le dimissioni per Evan N’Dicka. Il difensore della Roma, dopo aver passato una nottata tranquilla nell’ospedale di Udine, come riportato da ANSA, in mattinata avrebbe effettuato ulteriori esami. Gli accertamenti avrebbero dato risultati positivi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.