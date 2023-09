Per il posticipo domenicale dell’Olimpico tra Roma e Empoli, è stata comunicata la lista dei convocati di José Mourinho. Sul profilo X ufficiale dei giallorossi è visibile la lista scelta dalla Special One, di chi prenderà parte alla partita delle 20:45. Assenti Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling. Prima chiamata per Azmoun. Ecco la lista completa:

RUI PATRICIO

BOER

SVILAR

KARSDORP

NDICKA

LLORENTE

CELIK

MANCINI

SPINAZZOLA

CRISTANTE

PAREDES

SANCHES

AQUAR

KRISTENSEN

BOVE

ZALEWSKI

PAGANO

PISILLI

BELOTTI

AZMOUN

DYBALA

LUKAKU

EL SHAARAWY